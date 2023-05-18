Западная помощь, вероятно, сократится уже осенью, независимо от успехов ВСУ.

У Киева есть время до сентября, чтобы продемонстрировать всему миру значительные военные успехи и доказать, что полученное от Запада оружие не было потрачено зря. Об этом ряд европейских чиновников рассказали изданию Financial Times на условиях анонимности.

По их словам, западная военная помощь Украине, вероятно, приближается к своему пику и скоро начнет сокращаться из-за внутриполитической ситуации в США. Поэтому у Киева есть очень немного времени, чтобы добиться решительной победы над интервентами.

"Союзники Украины опасаются, что военная поддержка ее борьбы с Россией близится к пику, а высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены [возможным сокращением] потока помощи в следующем году, поскольку США вступают в вызывающую разногласия президентскую кампанию", – говорится в статье.

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Издание отмечает, что именно США были основным поставщиком вооружений для Украины. По словам американских официальных лиц, уже утвержденных объемов помощи Украине хватит еще примерно на пять месяцев войны, в том числе на ожидаемое большое контрнаступление.

Однако большой 48-миллиардный пакет американской помощи Украине, утвержденный в прошлом году, уже подходит к исчерпанию. Европейские союзники сомневаются, что Вашингтон сможет выделить снова такой объем финансирования, поскольку это требует голосования в Конгрессе, а там обостряются дебаты о целесообразности помогать Украине.

"Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи", — заявил изданию высокопоставленный чиновник, добавив, что текущий уровень поддержки Украины может поддерживаться год-два, но не более.

Президент США Джо Байден публично демонстрирует готовность поддерживать Украину, сколько потребуется. Однако США входят в режим предвыборной президентской гонки, где соперником действующему главе государства становится Дональд Трамп, уже обозначивший свое нежелание помогать Украине оружием.

"То, что говорит Дональд Трамп, сильно влияет на то, насколько сложным этот вопрос становится в Конгрессе. Его позиция в отношении финансирования Украины будет во многом зависеть от того, что произойдет, если нам потребуется повторно одобрить помощь [Украине]", — заявил сенатор-демократ США Крис Мерфи.

Некоторые союзники, поддерживающие регулярные контакты с США по поводу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на месте.

"Для Америки важно представить эту войну как успешную, в том числе для внутренних целей, чтобы доказать, что все эти пакеты помощи были успешными с точки зрения достижений Украины", — заявил изданию неназванный европейский чиновник.

Поворотным моментом для всей войны может стать сентябрь, когда состоится очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН и саммит лидеров G20. Они станут поводом для мирового сообщества усилить давление на Киев и его партнеров с целью принудить их сесть за стол переговоров с Москвой.

"Если мы доберемся до сентября, а Украина не добьется значительных успехов, то международное давление на [Запад] с целью принудить их (Киев – УНИАН) к переговорам будет огромным. То же самое верно и для России, если контрнаступление оставит их разбитыми", — заявил один из официальных лиц на условиях анонимности.

Но западные официальные лица всё же надеются, что контрнаступление Украины, подкрепленное беспрецедентными поставками стандартного для НАТО оружия, принесет крупные успехи, которые заставят Путина договориться об условиях мира в той или иной форме.

Однако даже успешное контрнаступление Украины, похоже, не избавит Киев от понуждения к переговорам. Украинцев будут убеждать аргументом, что уже поставленные Западом вооружения, это максимум, на который можно было рассчитывать.

"В бюджете США больше нет гибкости, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность", – говорят собеседники издания.

Перспективы достижения мира в Украине – последние новости

По данным американского издания Politico, Вашингтон рассматривает сценарий заморозки войны в Украине по корейскому образцу. Такой вариант может стать приемлемым выходом из военного кризиса для западных столиц, желающих снизить расходы на помощь Украине. Однако пока это лишь обсуждения, а не одобренная стратегия действий.

Примечательно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, имеющий большой авторитет в вопросах глобальной политики, уверен в начале реальных переговоров между Киевом и Москвой уже в этом году. По его словам, ключевое воздействие на этот вопрос окажет Китай.

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