По словам Арестовича, Москва ненавидит Зеленского, потому и мстит ему.

Нынешняя эскалация на Донбассе связана с ненавистью Москвы к президенту Владимиру Зеленскому, поэтому ему таким образом мстят.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Говоря о причинах обострения на фронте, он отметил, что их много.

"Это месть. Знающие люди из Москвы передают, что Зеленского ненавидят чистой ненавистью. Они думают, что "мальчик-артист", что им удастся свое продавить, заставить нас обмануть - а не получилось. И накануне визита в США Россия хочет пустить кровь, потому что, понимая, что представитель США может добавиться к переговорам по Донбассу, они должны создать "вводные условия" для его привлечения. Они хотят показать, что Украина агрессивная, спровоцировать нас на неадекватный ответ", - рассказал Арестович.

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Россия, по его словам, нацелена на локальные боевые действия, чтобы потом можно было обвинять Украину в "нарушении перемирия".

"Они хотят сказать, что Украина не придерживается тех соглашений, которые сама подписала", - сказал он.

Обострение на Донбассе

Накануне боевики убили еще одного украинского воина, также есть раненый.

На выходных враг устроил обстрел Авдеевки, ранив там восьмерых украинских защитников.

Под огонь террористов на Донбассе также снова попали дома мирных жителей.

Автор: Юрий Годован