Ранее оккупанты распространили видео, на котором парень в разорванной футболке "извиняется за свой поступок": не исключено, что к нему были применены пытки.

Художник Богдан Зиза, который 16 мая в Евпатории облил "городскую администрацию" желтой и голубой красками и бросил в здание коктейль Молотова, исчез после задержания.

Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что во временно оккупированном Россией Крыму продолжается практика насильственных исчезновений общественных активистов, несогласных с действиями российских захватчиков.

"Художник Богдан Зиза, который 16 мая 2022 года в Евпатории облил "городскую администрацию" желтой и голубой красками, и бросил в здание коктейль Молотова, исчез после задержания. В тот же день оккупанты распространили через крымские СМИ и телеграмм-каналы видео, на котором Богдан в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок". Было заметно, что текст он читает под принуждением, не исключено, что к нему были применены пытки", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова отметила, что с момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти Зизу, однако установить место его нахождения не удалось.

На сайте "городского суда" Евпатории информации об аресте или рассмотрении административного дела в отношении него нет.

Напомним, по словам Алима Алиева, Россия в 2014 году пыталась "купить" крымских татар через должности и финансовые возможности.

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