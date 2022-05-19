По словам Алима Алиева, после аннексии Крыма РФ хотела это сделать путем раздачи должностей и финансовых возможностей.

Россия в 2014 году пыталась "купить" крымских татар путем раздачи должностей и финансовых возможностей.

Такое мнение высказал соучредитель общественной организации КрымЅОЅ, заместитель гендиректора Украинского института Алим Алиев в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что Российская империя, в любом проявлении, начиная с исторических и советских времен до путинской современной России, постоянно пыталась колонизировать Крым. Но крымские татары стали тем главным барьером для русской колонизации и из-за своей идентичности и исторической памяти не позволили это сделать.

"Если говорить о 2014 годе, то РФ хотела условно говоря "купить" крымских татар, путем раздачи должностей и каких-то финансовых возможностей. Тем не менее, россияне не учли важный факт, что свобода и достоинство точно не продается", - акцентировал Алиев.

Соучредитель КримЅОЅ указал на исторические параллели, связывающие события прошлого с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

"Сегодняшняя война в Украине - это не только война, которая направлена на уничтожение человека, это военные действия, направленные на уничтожение идентичности народа и уничтожение государства. Крымские татары имеют эту историческую память. Они знают, что быть с Россией, значит жить в механизме репрессий или быть порабощенным народом",- сказал Алиев.

Соучредитель КрымЅОЅ отметил, что для крымских татар важно сохранение своей культуры, памяти, религии, а лучшее место, где народ может сохранить свою идентичность - это его родина.

"Здесь мы говорим и о Крыме, и об Украине. Потому что, крымские татары считают своей родиной Украину. Сегодня они часть украинской политической нации, об этом говорит то, как много крымских татар в рядах вооруженных сил, в волонтерском движении, в информационных и международных компаниях", - проинформировал Алиев.

Соучредитель КрымЅОЅ отметил, что сегодняшняя война в Украине началась в 2014 году именно с Крыма.

"Мне кажется, что этот цикл борьбы с Россией должен замкнуться как раз в свободном Крыму, украинским флагом и автономией крымских татар", - подчеркнул Алиев.

Оккупации Крыма Россией: что известно

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.