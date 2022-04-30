Спецслужбы РФ наметили специальный план дальнейшей дискредитации руководителей и членов Меджлиса, активистов крымскотатарского национального движения.

В оккупированном Крыму сегодня планируют провести "съезд представителей" крымских татар, чтобы продемонстрировать якобы их поддержку войны РФ против Украины.

Об этом сообщил на Facebook-странице председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Под контролем ФСБ РФ местная оккупационная власть "созывает" некий "съезд представителей", на котором, из-за отсутствия заметного количества крымскотатарских коллаборантов, обяжут присутствовать студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций, в частности, учителей школ", - отметил он.

Чубаров отметил, что цель мероприятия – имитация поддержки крымскими татарами "политики Путина и специальной военной операции" против Украины. По его словам, спецслужбы РФ в очередной раз, но "абсолютно безуспешно попытаются обмануть мир в том, что, мол, крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и его президента Путина".

По словам Чубарова, спецслужбы РФ "наметили специальный план" дальнейшей дискредитации руководителей и членов Меджлиса крымскотатарского народа, активистов крымскотатарского национального движения, политзаключенных и членов их семей. "Реализация этого плана начнется принятием на сегодняшнем "съезде" специального заявления его "участников", - отметил Чубаров.

Как писал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию международных преступлений РФ в Украине, и выступила за создание международного трибунала.

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