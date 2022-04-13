Среди ликвидированных были "кадыровцы".

В оккупированном Мелитополе неизвестные патриоты за более чем три недели ликвидировали уже 70 оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе "кадыровцы", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что ночные патрульные погибли от ножевых и огнестрельных ранений. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельства их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает.

"Есть данные, что это следствие работы украинского Движения Сопротивления Мелитополя. Сейчас подразделения оккупационных войск не достигли результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - добавили в ГУР.

Напомним, в Запорожской области оккупанты похитили уже 106 граждан, включая журналистов.

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