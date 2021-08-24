Украинские патриоты подпольно отпраздновали День Независимости Украины.

В оккупированном Луганске украинские патриоты сегодня тоже празднуют главный государственный праздник - День Независимости.

Как сообщил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко, в оккупированном городе 24 августа можно было увидеть украинский флаг.

"Наши в тылу врага празднуют День Независимости. Сегодня в оккупированном Луганске, рядом с" в/ч 73438", то есть" 2-й отдельной мотострелковой бригадой" оккупантов, появился этот сине-желтый флаг", - написал он и обнародовал видео.

Кроме того, на странице так называемой "администрации Донецка" в соцсети размещено поздравление с Днем Независимости Украины.

"Текст провесил достаточно долго, причем меня удивило, что его перепостили и другие ресурсы сепаратистов. "Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", - это цитата из приветствия, под которым было немало позитивных комментов от жителей оккупированного Донбасса. Ну, что ж, ждите. Вернемся", - добавил журналист.

День Независимости-2021

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи годовщиной Независимости по всей стране проходят торжественные мероприятия.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с Труханового острова. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Автор: Юрий Годован