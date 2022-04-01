Решение принял Совет обороны Ривненщины.

На Ривненщине сегодня запретили безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных громад оружия и бахвальство им в общественных местах.

Соответствующее решение принял Совет обороны области, передает глава ОВА Виталий Коваль.

"Сейчас не время махать им где попало. Оружие для того, чтобы защищать Родину. Подчеркиваю, членам ДФТГ (добровольческих формирований территориальных громад - УНИАН) Ривненской области неукоснительно соблюдать требования Уставов Вооруженных Сил Украины! Будьте ответственными и мудрыми. Родной край рассчитывает на вас", - написал он.

Отметим, на днях в результате вражеского обстрела на Ривненщине была разрушена нефтебаза в городе Дубно.

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