Речь идет о трагедии, произошедшей в городе Берислав.

Сегодня очередную ужасную ночь плотных обстрелов со стороны армии РФ, не пережил житель Херсонской области города Берислав.

Мужчину нашли мертвым на улице. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.

"Обломки вражеских боеприпасов нанесли 36-летнему мужчине травмы во время плотного обстрела ночью. Тело погибшего нашли на улице", - говорится в сообщении.

Там отметили, что медики ничем не могли помочь. Было слишком поздно спасать жизнь украинца.

Россияне накрыли обстрелами Херсонскую область

Как сообщал УНИАН, российские захватчики за прошедшие сутки выпустили по территории Херсонской области почти 260 снарядов, ранения получили семь граждан. Всего вчера оккупанты 46 раз обстреляли территорию области.

В то же время российские захватчики сегодня утром обстреляли из артиллерии село Станислав, расположенное недалеко от Херсона. Артиллерийский снаряд россиян попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранения получили три человека-30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Как известно, армия РФ готовится к контрнаступлению ВСУ на Херсонском направлении, однако это не останавливает врага от насильственных преступлений в сторону украинцев.

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