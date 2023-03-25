Оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области.

Российские захватчики отбирают у украинских граждан частные автомобили с прицепами и грузовики на временно оккупированной части Херсонской области, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей", - говорится в сводке.

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Российские оккупанты продолжают массово воровать имущество с объектов государственных учреждений и предприятий, а также помещений гражданского населения на временно оккупированной территории Украины.

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По мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, похоже, что враг на Херсонщине готовится к новым "жестам доброй воли".

Оккупанты были отброшены на левый берег Днепра во время контрнаступления ВСУ в ноябре. Сейчас группировка РФ занимается тем, что ежедневно бьет артиллерией по жителям Херсона и близлежащим населенным пунктам.

24 марта Генштаб заявлял о выходе всех подразделений ВС РФ из Новой Каховки, но потом эту информацию возразил. Вместе с тем критического увеличения контингента российских военных на оккупированной части Херсонской области не зафиксировано.

ВСУ продолжают бить по логистике врага в Крыму, "расчищая 30-километровую полосу" от оккупантов.

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