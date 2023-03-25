Наталья Гуменюк отметила, что россияне провели массовую ротацию.

Спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк объяснила заявления об уходе войск РФ из Новой Каховки в Херсонской области, которые позже опровергли. Она отметила, что украинские военные тоже верят в хорошее.

"Военные тоже верят в хорошее и иногда выдают желаемое за действительное. Сначала это была такая массированная ротация, которая в принципе спровоцировала понимание, что войска упаковываются и выходят", - объяснила представительница наших военных в эфире телемарафона.

По ее словам, после выхода одних российских подразделений из Новой Каховки в населенный пункт зашли другие.

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Ситуация в Новой Каховке - что известно

23 марта Генштаб ВСУ сообщил об уходе войск РФ из Новой Каховки, но уже в 20:03 украинские военные уточнили, что эта информация не соответствует действительности.

В свою очередь руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о новой "тактике" россиян в Новой Каховке. Она обратила внимание на то, что российские военные проводят ротацию сил на востоке Украины, но еще ни один населенный пункт, в том числе Новую Каховку, не покинули.

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