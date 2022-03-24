Тверской районный суд Москвы оштрафовал россиянку, которая вышла на монопикет с плакатом "Фашизм не пройдет".
Об этом сообщается в Telegram-канале ОВД-Инфо LIVE.
Судья сочла, что фраза на плакате дискредитирует вооруженные силы России. Теперь россиянка должна будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
"Кречетова А., находясь в общественном месте, демонстрировала средство наглядной агитации - плакат с текстом следующего содержания: "ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ", привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также СМИ и блогеров. Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к вооруженным силам Российской Федерации", - говорится в материалах дела.
Ранее сообщалось, что в России мужчину задержали за одиночный пикет с плакатом "*** *****".