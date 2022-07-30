Обязательным требованием для занятия должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что в ближайшее время запускается капелланская служба Вооруженных сил Украины.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Маляр отметила, что недавно на востоке Украины вместе с заместителем командующего Сухопутных войск Александром Голоднюком они встретились с капелланами, которые работают на передовой.

"Украина уникальна не только свободолюбием нашего народа, но и бесконфликтной мультиконфесийностью. Собственно, капелланское братство это тоже доказывает. У нас в ближайшее время запускается капелланская служба ВСУ - во исполнение норм нового закона. Поэтому, нам надо было обсудить немало организационных вопросов", - отметила представительница министерства.

Она добавила, что основная их общая задача - это удовлетворение духовных потребностей военных и поддержание их морального духа.

"Поэтому об этом мы общались больше всего. Ведь широкомасштабная война поставила наших защитников и защитниц перед новыми очень сложными вызовами, а значит моральная и духовная поддержка нужны как никогда", - констатировала Маляр.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о Службе военного капелланства (реестр. №4626).

Законом устанавливается, что Служба военного капелланства - отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службы Украины, состоящая из органов управления службы военного капелланства, военных капелланов и образованная с целью организации мероприятий по удовлетворению духовно-религиозных потребностей военнослужащих, работников и членов их семей в мирное и военное время.

Службы военного капелланства подчиняются непосредственно главнокомандующему ВСУ, командующему Нацгвардии, руководителям других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, председателю ГПСУ.

Предельная численность Службы военного капелланства не может составлять менее 0,15% предельной численности, соответственно, ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получил от руководящего центра (управления) соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Обязательным требованием для занятия должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования.

Военные капелланы проходят обучение по специальной программе подготовки военных капелланов в учебном центре ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.

Кроме того, определяется, что с целью надлежащей организации удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава осуществляется определение квот конфессионального представительства военных капелланов.

Закон вступил в силу с 1 июля 2022 года, кроме положения о наличии высшего богословского образования, которое вводится в действие через 5 лет со дня вступления в силу этого закона.