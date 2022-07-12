Сейчас немало священников бок о бок с военными находятся на передовой и духовно помогают защитникам.

Правительство работает над включением службы военного капелланства в состав Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Сегодня, во время войны за нашу свободу, роль капелланства в ВСУ – важна. Сейчас многие священники бок о бок с военными находятся на передовой и духовно помогают защитникам. Работа военного капеллана многогранна, имеет много особенностей и требует специальной подготовки для священников", — отметила она.

Служба капелланов (военных священников), по словам Маляр, вскоре будет включена в состав Вооруженных Сил Украины.

"Оборонное ведомство прорабатывает насущные вопросы внедрения Службы военного капелланства в ВСУ. Верховная Рада Украины 30 ноября 2021 года приняла соответствующий Закон, вступивший в силу 19 марта 2022-го. Поэтому вскоре военные капелланы будут частью ВС Украины", — отметила Маляр.

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент рассказал, как работа капеллана облегчает жизнь украинских воинов.

"Я вижу глаза воинов, вижу их настроение. Горжусь такими мужественными людьми и собратьями. Они воюют, страдают от ран, радуются успехам. Ребята решительно настроены на победу. Присутствие капеллана в боевом подразделении имеет свой позитив. Воины могут обращаться не только к командирам, но и священникам. Моя задача — быть рядом, не дать солдату устать. Мы тоже воюем, только в сфере духовной. Наряду с тем, еще существует потребность в духовном сопровождении военных, так же как и потребность в специальной подготовке священника к своей миссии в районе боевых действий", - рассказал он.

Ранее украинский капеллан Леонид Болгаров, который был в плену у российских военных, рассказал об издевательствах оккупантов.

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