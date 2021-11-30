Военным капелланом может быть гражданин Украины, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получил мандат на право осуществления такой деятельности.

Верховная Рада Украины приняла закон о Службе военного капелланства (№4626).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 291 народный депутат из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что Служба военного капелланства - отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службы Украины, которая состоит из органов управления службы военного капелланства, военных капелланов и образована с целью организации мероприятий по удовлетворению духовно-религиозных потребностей военнослужащих, работников и членов их семей в мирное и военное время.

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Службы военного капелланства подчиняются непосредственно главнокомандующему ВСУ, командующему Нацгвардии, руководителям других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, председателю ГПСУ.

Предельная численность Службы военного капелланства не может составлять менее 0,15% предельной численности, соответственно, ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получил от руководящего центра (управления) соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Обязательным требованием для занятия должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования.

Военные капелланы проходят обучение по специальной программе подготовки военных капелланов в учебном центре ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.

Кроме того, определяется, что с целью надлежащей организации удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава осуществляется определение квот конфессионального представительства военных капелланов.

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, кроме положения о наличии высшего богословского образования, которое вводится в действие через 5 лет со дня вступления в силу этим законом.

Как сообщал УНИАН, законопроект №4626, которым предлагается предоставить военным капелланам статус военнослужащих, в Верховной Раде зарегистрировали в январе этого года.

Тогда один из авторов законопроекта, народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что это была совместная плодотворная работа представителей Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины, церквей и религиозных организаций, а также депутатов разных фракций.

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Автор: Таня Поляковская