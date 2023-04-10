Доверять можно только официальным источникам.

Официально говорить о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил Украины могут только три человека - президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Современная война - это прежде всего информационная война. И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что единственной достоверной информацией относительно хода боевых действий и планов ВСУ могут быть только официальные источники.

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"Что касается планов ВСУ, нужно понимать, что они держатся в секрете, поэтому любые обсуждения этих планов, надо понимать, что это обсуждение очевидно чьих-то предположений. Говорить официально об этом могут три человека, если речь о контрнаступлении - это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Все остальные их цитируют", - добавила Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Недавно президент Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении украинской армии, заявил, что у российских оккупантов еще есть время уйти, иначе они будут уничтожены.

По данным ОК "Юг", испуганные контрнаступлением украинских воинов оккупанты формируют "живые щиты" из мирного населения, чтобы прикрываться им в случае атаки.

В ГУР сообщили, что из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины российские военные все чаще начали сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

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