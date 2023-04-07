Они сдаются на поле боя и через проект "Хочу жить".

Из-за страха перед контрнаступлением Вооруженный сил Украины российские военные все чаще начали сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

"Ожидание контрнаступления Сил безопасности и обороны Украины углубляет эрозию морально-психологического состояния в рядах российских оккупантов", - сообщает Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

По данным ГУР, в марте в украинский государственный проект "Хочу жить" поступило более 3000 обращений. Спикер программы Виталий Матвиенко пояснил, что это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей. Также россияне стали чаще сдаваться в плен даже на поле боя.

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"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны совсем прост: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - добавили представители разведки.

В своем заявлении ГУР напомнило о "регулярном разнообразном питании в лагерях для военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций".

Контрнаступление ВСУ - что известно

Украина неоднократно заявляла о подготовке к контрнаступлению ВСУ. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас только 3-5 человек во всем мире знают, где и когда начнется эта операция.

Эксперты убеждены, что российские оккупанты будут бежать в случае успешного контрнаступления украинских войск. Возможно повторение Херсонского или Харьковского варианта.

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