По словам Зеленского, ВСУ готовятся к деоккупации наших территорий.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно освободит все временно оккупированные территории. Украинский лидер предупредил захватчиков, что они еще могут уйти или будут уничтожены.

Об этом глава государства сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области. Визит был осуществлен по случаю годовщины освобождения села от российских захватчиков, сообщает "Укринформ".

"Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными на бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", - отметил президент.

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Контрнаступление ВСУ - что известно

Министр обороны Алексей Резников анонсировал, что украинская армия начнет операцию по освобождению территорий в апреле-мае, когда позволит погода. Атаковать врага будут по нескольким направлениям.

По словам президента Чехии Петра Павла, Украина будет иметь только одну попытку контрнаступления. Он пояснил, что на большее у Запада сейчас не хватит ресурсов.

Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко добавил, что перед началом контрнаступления украинские защитники должны вымотать противника и заставить его перейти к обороне.

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