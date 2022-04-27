Оккупанты намереваются выйти на административные границы Херсонской области.

В Министерстве обороны Украины ожидают активизации боев на Криворожском и Николаевском направлениях. Таким образом оккупанты намереваются выйти на административные границы Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве.

"Ожидается активизация боевых действий на Криворожском и Николаевском направлениях в районах Осокоровка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, а также Правдино и Таврическое соответственно. Здесь целью оккупанта является выход на административные границы Херсонской области", – подчеркнул Мотузяник.

Спикер отметил, что на Южнобугском и Таврическом направлениях агрессор удерживает занимаемые рубежи и обстреливает позиции украинских войск с помощью подразделений 8-й и 49-й армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск Черноморского флота и десантных войск. Также враг пополняет свой боекомплект.

Также в Южнобугском операционном районе враг усилил группировку 49-й армии и воздушно-десантных войск за счет переброски с Кураховского направления батальонно-тактической группы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Место их постоянной дислокации – город Улан-Удэ.

Ранее о возможном наступлении рашистов на Кривой Рог предупреждал мэр городской голова. По его словам, вокруг города уже выстроена оборона, а защитники готовы к любым сценариям развития событий.

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