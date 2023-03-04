Оккупанты переместили 28 единиц военного транспорта в сопровождении 6 гражданских автомобилей.

В Мариуполе зафиксировали большую колонну техники российских оккупантов. Военный транспорт двигался по направлению к Мангушу/Бердянску и перевозил преимущественно живую силу.

Такой информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале. Он написал: "Фиксируем большое движение техники через Мариуполь в направлении Мангуш/Бердянск. 28 единиц военного транспорта в сопровождении 6 гражданских авто с багажом и прицепом. Большинство из них — живая сила, грузовик с большим пулеметом позади".

По словам Андрющенко, распознавательные знаки на преимущественной части техники отсутствовали. Но отдельные транспортные средства были помечены буквами V, V в квадрате, О и треугольником с кругом. Куда именно рашисты отправили колонну, пока точно неизвестно.

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Что происходит в Мариуполе

Во второй половине февраля в городе зафиксировали серию взрывов на разных объектах. Один из них, например, произошел на складе с боеприпасами рашистов.

В британской разведке объяснили, что Мариуполь находится на расстоянии более 80 километров от линии фронта. И раз украинские войска могут наносить удары по врагу в городе, значит — у них появилось оружие с увеличенной дальностью поражения.

Андрющенко в начале марта сообщил о появлении блокпостов на выезде из Мариуполя: "Режим начал бояться. Даже извне становится сложно убеждать в "Россия здесь навсегда".

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