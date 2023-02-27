Снятые на видео дома расположены напротив оккупационной "администрации Центрального района".

Целые кварталы в центре Мариуполя до сих пор стоят разбомбленные российской армией. Квартиры местных жителей почти все ограблены.

"Так выглядит украденная и убитая россиянами жизнь мариупольцев", - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в его Telegram-канале под обнародованным роликом.

Снятый на видео мертвый квартал расположен напротив оккупационной районной "администрации Центрального района".

Видео дня

"Обычно мы показываем этот ужас с улицы. Но сегодня можете посмотреть, как оно внутри домов. То, что пока не украли. То, что пока не похоронили под строительным мусором. Мертвый район. Мертвый город", - подытожил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе - последняя информация

22 февраля в городе прогремели 12 взрывов. Инциденты произошли в районе АС-2, остановки Стан-3000, на ММК имени Ильича и других объектах.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне были шокированы из-за взрывов, потому что не верили, что ВСУ могут туда достать.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил что расстояние для ВСУ больше не имеет значения и намекнул, что украинские защитники могут наносить удары более чем на 150 километров.

При этом в британской разведке сообщили, что оккупанты верили, что Мариуполь находится вне зоны поражения ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: