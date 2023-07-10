Оккупанты уже откровенно прикрываются гражданским населением, чтобы защититься от "бавовны".

Россияне начали обустраивать склады хранения боеприпасов прямо посреди жилой многоквартирной застройки в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко .

По его словам, оккупанты обустроили как минимум два склада боеприпасов в жилых кварталах. Первый – в районе бульвара Шевченко и проспекта Металлургов, куда в течение двух дней заехало не менее 12 военных грузовиков. Второй – в районе одной из школ Приморского района

"Такая тактика новая и раньше оккупантами не применялась. Перемещение БК непосредственно из промзоны Мариуполя. Таким образом на основании анализа поражений "бавовной" оккупанты пытаются максимально обезопасить склады, уже откровенно прикрываясь мирным населением", – считает Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе – последние новости

В Мариуполе назревает "тихий бунт" из-за понаехавших россиян, которые заполонили временно оккупированный город и ведут себя там, словно хозяева. Возмущение и истории хамского поведения с их стороны местные украинцы выражают в социальных сетях.

Советник мэра временного оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко рассказал "идеальную историю" коррупции со стороны местного коллаборанта, который использовал средства РФ для восстановления своего бизнеса. Благодаря своему новому положению, приближенному к гауляйтерам, "бизнесмен" покрыл расходы на снос разрушенного магазина за счет России и ожидает теперь компенсацию от РФ на строительство нового.

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