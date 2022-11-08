Вооруженные силы Украины взорвали склад топлива оккупантов благодаря артиллерийскому удару.

В селе Диброва Луганской области уничтожены запасы топлива российских оккупантов.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram, в результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальйона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов.

В частности, вражеские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области – между Торским и Кременной.

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Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжает вести наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью захвата Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.

В Беларуси продолжается формирование совместного с Россией группировку войск. Существует угроза новых ракетных ударов по территории республики.

В то же время наиболее горячим участком продолжает оставаться Донецкая область, что накануне подтвердил президент Владимир Зеленский.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

По мнению западных экспертов, положение россиян в Павловке на Угледарском направлении, вероятно, ужасное. Ранее оккупанты утверждали, что их подразделения там несут большие потери.

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