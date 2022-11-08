В село Новософеевка Херсонской области заехал подразделение "кадыровцев".

Оккупанты усилили административные и контрразведывательные мероприятия в Энергодаре. В то же время в районе населенного пункта Новософеевка Херсонской области группировка оккупационных войск усилена подразделением с территории Чечни.

Как сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, в городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные мероприятия.

"Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные дома и квартиры, незаконно задерживают граждан Украины", - говорится в сообщении.

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В районе населенного пункта Новософеевка Херсонской области группировки оккупационных войск усилена подразделением с территории чеченской республики, что присоединился к ограблению местных жителей и их жилищ.

Между тем, как рассказали в Генштабе, противник продолжает нести потери. В частности, подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области. Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово на Луганщине.

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Враг продолжает вести наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью захвата Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов.

В Беларуси продолжается формирование совместной с Россией группировки войск. Существует угроза новых ракетных ударов с территории республики.

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