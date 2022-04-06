Еще семерых человек удалось живыми достать из-под завалов.

В результате вражеских обстрелов населенного пункта Рубежное Луганской области погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Это последствия вчерашних обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам. В старой части Северодонецк произошло возгорание гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий. В доме в Попасной выгорели сразу три этажа", - сообщил он.

По его словам, во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро - получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов.

"Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганщины", добавил Гайдай.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину ранним утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Одессу, Житомир, Сумы и Херсон. Украинские войска давали достойный отпор врагу.

В конце марта стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и имеет проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что "отводом" войск противник хочет создать ложную иллюзию об отказе от замысла окружить Киев.

В частности, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в обращении, которое опубликовано 4 апреля в Facebook, что враг отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

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