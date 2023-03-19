Кроме того, там растет дефицит лекарств для гражданских.

В гражданских больницах временно оккупированного Крыма возник дефицит крови. Ее используют для лечения раненых российских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По его данным, на полуострове обостряется гуманитарный кризис.

Отмечается, что в Севастополе из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя. Из-за этого возник дефицит в гражданских учреждениях.

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По словам партизан, в Крыму также растет дефицит лекарств для гражданских из-за переориентирования медицинской системы временно захваченных территорий на нужды российских оккупантов. В частности, приоритет использования медикаментов смещен на нужды захватчиков, а потому большинство лекарств идет именно на лечение оккупантов.

Потери России в войне

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 710 захватчиков, и теперь общие потери противника составляют 164 910 человек.

Как сообщал УНИАН, в Васильевке Запорожской области российские оккупанты обустроили детскую больницу под госпиталь для своих раненых, прием детей прекращен.

По данным Генштаба, в Луганске негде рожать детей, родильные заняты ранеными оккупантами.

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