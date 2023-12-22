На местах происшествий работает 10 единиц техники, а также 43 спасателя.

В ночь на пятницу, 22 декабря 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В Киеве обломки БпЛА попали в многоэтажку, а также недостроенный жилой дом.

Как рассказали в ГСЧС, в Соломенском районе столицы в результате вражеского обстрела возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В трех квартирах зафиксировано частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех – выбиты окна.

"По предварительным данным, пострадали два человека, из которых один человек – госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

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В то же время в Дарницком районе Киева в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Отмечается, что на местах происшествий работает 10 единиц техники, а также 43 спасателя.

Атака РФ по Киеву

В ночь на 22 декабря россияне в очередной раз запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа "шахед". Во многих регионах была объявлена воздушная тревога.

В Киеве были слышны взрывы – работала ПВО. Сообщалось, что обломки дронов упали на дом в Соломенском районе Киева. Также падение было зафиксировано в Дарницком и Голосеевском районах.

К счастью, по состоянию на 01:35 информации о погибших не было.

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