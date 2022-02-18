Песков не смог ответить, готова ли Россия принять людей.

В Кремле заявили, что не располагают информацией об организации выезда населения самопровозглашенной "ДНР" в Ростовскую область.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина. Я не знаю, что там происходит", - сказал Песков.

Также он не смог ответить на вопрос о том, примет ли Россия жителей "ДНР".

"Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массового централизованного выезда населения в Россию.

Власти Ростова сообщили, что узнали об эвакуации жителей ОРДЛО из новостей.

Также он сказал, что Владимир Зеленский якобы скоро "отдаст военным приказ" о начале наступления на Донбассе и вторжения на территорию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал. Он заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе.

Обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, также ранены двое гражданских.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.