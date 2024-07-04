Они считают, что украинским пилотам необходима интенсивная подготовка, чтобы иметь возможность эффективно управлять самолетом.

Украина собирается получить свои долгожданные самолеты F-16 позднее в этом году после того, как она запросила многоцелевые истребители еще на ранних этапах российского вторжения.

Ожидание необходимо, чтобы гарантировать эффективность самолетов, утверждают два ключевых экс-лидера НАТО, пишет Aviation Week & Space Technology.

Тод Уолтерс, ушедший в отставку с поста верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и главы Европейского командования США в июле 2022 года, сказал, что как внутри США, так и из Европы поступали настойчивые просьбы отправить самолеты намного быстрее, чем согласно текущему плану.

Видео дня

"Было много людей по всей стране, в Соединенных Штатах и ​​в нескольких странах [Европейского Союза], которые хотели, чтобы F-16 прибыл в Киев как можно скорее", - сказал Уолтерс во время мероприятия Института аэрокосмических исследований Митчелла 2 июля.

Он отметил, что российские ВВС могут быть эффективными, и "мы не хотели предлагать оливковую ветвь немедленного стратегического провала, чтобы дать россиянам преимущество".

"Эти системы должны обладать ремонтопригодностью и устойчивостью в условиях военного времени, а затем среда, которая их принимает, должна быть достаточно зрелой, чтобы перемещать самолеты на несколько баз и при этом иметь возможность обслуживать их до такой степени, чтобы они могли стать годными к полетам", - говорит Уолтерс.

Он считает, что украинским пилотам необходима интенсивная подготовка, чтобы иметь возможность эффективно управлять самолетом, даже если у них есть большой опыт эксплуатации других моделей советских времен.

"Большинство людей считают, что можно посадить пилота ВВС в угол комнаты, посыпать ему на голову солью и перцем, и через две секунды у вас будет смертоносный продукт, который может выйти и поразить врага", - говорит он. "Это требует времени, требует обучения, и именно это очень жестко происходит в США и во многих наших европейских странах".

Бывший генерал ВВС США Джефф Харригян, ушедший в отставку в июле 2022 года с поста командующего всеми ВВС США в Европе, говорит, что обучение направлено на то, чтобы украинские пилоты выработали доверие и уверенность в F-16, а также на понимании того, какие ограничения у него возникнут в бою.

"На мой взгляд, это скин в игре, не только с точки зрения США, но и стран НАТО, что происходит сегодня в Европейском учебном центре в Румынии. Это прекрасное место, где они могут собраться вместе, провести такое слияние разумов, которое потребуется, чтобы убедиться, что коллективно мы понимаем, где они находятся, они понимают, где они находятся, и теперь они могут со временем уходить с умом", - добавил он.

Самолеты F-16 для Украины - мнения

Теоретически украинские Воздушные силы ВСУ после получения первых американских истребителей F-16 могли бы запускать до дюжины самолетов одновременно. Однако, как пишет газета Kyiv Post со ссылкой на мнения аналитиков, реалии военного времени и соответствующая подготовка украинских пилотов заставят совершать боевые вылеты в гораздо меньшем составе.

Вас также могут заинтересовать новости: