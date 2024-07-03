Анонсируется, что первые западные истребители прибудут в Украину в июле.

Теоретически украинские Воздушные силы ВСУ после получения первых американских истребителей F-16 могли бы запускать до дюжины самолетов одновременно. Однако, как пишет газета Kyiv Post со ссылкой на мнения аналитиков, реалии военного времени и соответствующая подготовка украинских пилотов заставят совершать боевые вылеты в гораздо меньшем составе.

"Обычный оптимальный размер группы F-16 составляет от двух до четырех самолетов, действующих вместе с опытным пилотом, который обучен и имеет квалификацию для управления несколькими самолетами в качестве руководителя группы. Самолет настроен на эксплуатацию и предназначен для оптимизации боевых возможностей без жесткого и неосведомленного контроля со стороны непосвященного персонала на земле, как МиГ-29 и Су-27", - говорится в публикации.

По словам члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности Вадима Ивченко, первые F-16 прибудут в Украину в июле: "Я считаю, что вначале они будут задействованы для защиты от ракет противника и не будут действовать против целей в России".

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Отдельно акцентируется внимание на том, что F-16 был разработан для оптимальных характеристик в воздухе, а не для запуска с неулучшенных аэродромов с травой и гравием на аэродромных поверхностях. Истребителям требуются "чистые" взлетно-посадочные полосы, построенные более качественно, чем украинские аэродромы советских времен.

"У F-16 есть воздухозаборник двигателя, способный всасывать наземный мусор. Он был разработан для полетов с обычно чистых аэродромов, соответствующих стандартам НАТО и мира. Эти низко расположенные воздухозаборники также приводят к тому, что самолеты противника не могут обнаружить их на радарах на больших расстояниях… МиГ-29 имеют защитные наземные воздухозаборники, которые перенаправляют источник всасываемого воздуха над крыльями, чтобы обеспечить возможность работы на грязных поверхностях, и эта особенность в значительной степени способствует его большой радиолокационной зоне", - пишет издание.

Отмечается, что эксплуатация F-16 на аэродромах советского типа эквивалентна вождению суперкара Lamborghini или Ferrari на дороге, которая лучше подходит для Jeep Wrangler или Toyota Hi-Lux 4x4.

F-16 в Украине - как будут защищать самолеты

Напомним, научный сотрудник государственного музея авиации Валерий Романенко выразил уверенность в том, что строительство подземных укрытий западных истребителей F-16 в Украине невозможно, для их защиты будут применять комплекс мер:

"Украина не имеет возможности сейчас строить новые защитные сооружения, потому что это очень дорогостояще. Кроме того, они пробиваются современными ракетами. Потому что пробивается несколько метров бетона. К примеру, Storm Shadow способна пробивать до 4-5 м бетона и даже железо".

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