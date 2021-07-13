Гражданин Украины по заданию российских кураторов собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих с целью их дальнейшей вербовки спецслужбами РФ.

На Кировоградщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой (ГУ ГШ ВС РФ).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, сотрудники спецслужбы задокументировали, что после возвращения в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов осуществлял сбор информации в отношении местных чиновников и военнослужащих, а именно: компрометирующих данных о них, а также сведений об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории, наличии родственных связей, имущества.

"Указанные сведения должны были быть использованы для создания условий для выезда указанной категории лиц в страну-агрессора или на оккупированные ею территории, их дальнейшего задержания и привлечения российскими спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что собранные данные задержанный агент передавал с использованием отработанного закрытого канала связи. За выполнение заданий получал денежное вознаграждение в национальной валюте РФ на банковскую карточку.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты средства связи, которые использовались для контактов с представителем ГУ ГШ ВС РФ, банковские карты "Сбербанка России", удостоверения о принадлежности к персоналу российских коммунальных и коммерческих структур.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Макринская