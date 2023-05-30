По фото враг может узнать, где и какие ракеты применяла украинская ПВО.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что не стоит фотографировать и публиковать обломки ракет, которые остаются после сбития силами ПВО. Враг может использовать эти снимки в собственных целях.

"Видим, что снимают обломки ракет которые лежат в пределах Киева. Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение – тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе - они это снимают, выкладывают у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жильцам, используя это в рамках своей пропаганды", – рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

По его словам, фото с ракетами лучше заблюрить, потому что это последствия работы ПВО. Игнат пояснил, что "ракета развивается в воздухе, ведь ее обломки не растворяются в воздухе".

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Запрет на фиксацию работы ПВО

Как ранее сообщал УНИАН, недавно правоохранительные органы разоблачили шестерых блогеров и заблокировали онлайн-камеры, которые показали работу противовоздушной обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не публиковать и не выставлять в интернет данные о работе украинской ПВО.

Однако 29 мая правоохранители в Киеве задержали очередных молодых людей, которые снимали работу ПВО во время очередной ракетной атаки РФ.

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