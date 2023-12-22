Надеются, что нужны будут только восстановительно-ремонтные работы.

Вследствие ночной атаки РФ "Шахедами" на Киев пострадали два человека. Сейчас выясняется ситуация с разрушениями и необходимостью отселения людей.

Об этом сказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Радио Свобода". Он отметил, что специалисты должны выяснить, был ли это удар самим дроном, или его обломками.

"Слава Богу, что закончилось таким образом, что практически отсутствуют пострадавшие – двое легкораненых, которым соответственно оказана помощь", - добавил первый заместитель председателя КГГА.

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Поворозник подчеркнул, что специалисты изучают ситуацию с попаданием и последствиями, которые принес взрыв. На вопрос, будут ли отселять людей из дома, он ответил, что об этом пока речь не идет.

"Об отселении пока речь не идет. Как раз мы сегодня, думаю, до обеда поймем, какая ситуация непосредственно с домом", - отметил Поворозник.

По его словам, серьезных повреждений нет. Так, в доме есть свет, есть тепло, есть вода, работают лифты.

"У меня есть очень большие надежды в том, что нам не нужно будет никого оттуда отселять и как можно скорее надо провести восстановительно-ремонтные работы", – добавил чиновник.

Атака дронов на столицу

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах упали обломки беспилотников, повреждены здания.

Сообщалось, что в результате падения обломков дронов в столице есть поврежденные сооружения, в частности, жилой многоэтажный дом. В нем проживает с семьей ведущий Андрей Ковальский.

Телеведущий рассказал корреспонденту УНИАН, что в момент удара его жена Татьяна успела отскочить от окна, услышав звук дрона. По его мнению, эпицентр взрыва был выше, но обломки сверху упали на его квартиру. Начался пожар, но супруги успели потушить огонь.

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