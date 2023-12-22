Телеведущий рассказал, что его жена в момент удара беспилотника по дому успела отскочить от окна.

Ведущий Андрей Ковальский раскрыл детали разрушения своей квартиры в одном из киевских домов в результате атаки дронами, которую россияне совершили в ночь на пятницу, 22 декабря.

Телеведуший рассказал корреспонденту УНИАН, что в момент удара его супруга Татьяна успела отскочить от окна, услышав звук дрона. По его мнению, эпицентр взрыва был выше, но обломки сверху обрушились на его квартиру.

"Начался пожар, дым был страшный. Жена и я успели потушить огонь. Если бы не потушили, могло быть все намного страшнее", - поделился он.

По словам жительницы квартиры, расположенной на 25 этаже, вчера в 23:00 она находилась дома с детьми, когда увидела, как дрон летит в их жилье. В первые секунды после взрыва она быстро сориентировалась - начала тушить возникший пожар.

В центре внимания Киев - новости сейчас стоит прочитать

В ночь на 22 декабря российские захватчики атаковали столицу Украины беспилотниками, работала противовоздушная оборона. Позже стало известно, что в результате падения обломков дронов в ряде районов есть поврежденные постройки. Кроме того, власти сообщили о двух пострадавших.

Потом выяснилось, что в результате дроновой атаки Андрей Ковальский остался без жилья. Ведущий написал, что в квартире все разбито. Его жена Татьяна Хитрик отметила, что "квартиры теперь нет". Она добавила, что "выжили - и это главное".

Вас также могут заинтересовать новости: