В ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий.

В освобожденном от оккупантов поселке Казачья Лопань Харьковской области найдена братская могила.

Об этом в Facebook сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Местные показали братскую могилу, в которой захватчики хоронили погибших. В ближайшее время туда прибудут специализированные следственно-оперативные группы для проведения следственных действий. Кроме того, люди рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при отступлении вывезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений", - заявил он.

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Клименко добавил, что в здании отдела полиции в Казачьей Лопани оккупанты устроили пыточную.

Освобождение Казачьей Лопани

Село Казачья Лопань Харьковской области оказалось под оккупацией русских в первые дни вторжения. В населенном пункте находится пункт контроля таможни с Россией и проходит железнодорожный путь Харьков - Москва.

11 сентября ВСУ освободили село в ходе контрнаступления на северо-востоке страны.

Правоохранители обнаружили две пыточные, которые оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и магазина.

По информации Офиса генерального прокурора, российские военные насильно удерживали там людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.

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