За прошедшие двое суток они запустили 12 БПЛА "Шахед-131/136".

Оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, чтобы компенсировать недостаток высокоточных ракет.

В отчете ISW напомнили, за прошедшие двое суток российские войска запустили 12 беспилотников "Шахед-131/136" на юге Украины из акватории Азовского моря. Из них 10 успешно уничтожила ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, это была попытка РФ найти и уничтожить украинские системы ПВО.

В то же время российские блогеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО перед любым потенциальным контрнаступлением украинских воинов. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы. При этом украинские силы сбили 750 из 850 выпущенных РФ ракет.

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Игнат добавил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.

Ракетные удары РФ

Как ранее сообщал УНИАН, запас высокоточных ракет у россиян близок к критически малому. По данным Генштаба, с февраля 2022 года РФ использовала по меньшей мере 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия.

По мнению экспертов, россияне могут сейчас вообще перестать работать ракетами по Украине, а просто собирать на осень. Таким образом российские войска могут накопить 2,5 тысяч ракет.

В Воздушных силах добавили, что оккупанты хотят переделать все бомбы свободного падения на "крылатые бомбы", чтобы увеличить им дальность поражения.

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