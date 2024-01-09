Количество жертв обстрела Хмельницкой области 8 января увеличилось до трех.

До трех возросло количество погибших людей в Хмельницкой области в результате ракетного удара россиян 8 января. Об этом в Telegram сообщил сегодня мэр города Хмельницкого Александр Симчишин.

"К сожалению, в результате проведения спасательных работ найден еще один погибший. Мужчина 1955 г. р.", - отметил он.

Разбор конструкций объекта и ликвидация последствий ракетного удара завершена.

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Симчишин уточнил, что в результате террористической атаки погибли 3 человека (мужчины 1947, 1964, 1955 г. р.) и 2 получили ранения.

Удар по Украине 8 января - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 января Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. В частности, в Хмельницкой области прогремело по меньшей мере 6 взрывов в результате ракетной атаки.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в целом РФ применила в рамках воздушной атаки на Украину 59 средств: в арсенале врага были крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

Свою баллистику РФ направила по четырем областям: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой, указал Залужный.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба вчера днем сообщил, что в результате этого ракетного удара по Украине погибли по меньшей мере три человека, более 30 пострадали, но спасательные работы продолжаются.

Впоследствии первый заместитель начальника ОВА Тюрин информировал, что в результате ракетной атаки в Хмельницкой области погибли два человека, двое ранены. Силы ПВО сбили две ракеты в пределах области.

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