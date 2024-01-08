В трех областях спасательные работы еще продолжаются.

8 января 2024 года российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории Украины. В результате обстрелов погибли четверо украинцев, еще 45 человек пострадали

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он отметил, что сейчас в трех областях еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии. Речь идет о Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях.

"Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Государство-террорист непременно почувствует наш ответ", – заявил президент Украины.

Видео дня

Зеленский добавил, что этот месяц будет насыщенным с точки зрения нашей внешней политики, чтобы усилить наше государство, ПВО, работу с партнерами по дронам. По его словам, также жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций. При этом президент добавил, что продолжается работа над новыми санкциями в отношении Роси.

"Архитектура давления на Россию должна укрепляться", – подчеркнул Зеленский.

Ракетный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, Россия обстреляла ракетами Украину. Взрывы раздавались в нескольких областях.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов.

В Новомосковске после удара россиян возник пожар, взрывной волной опрокинуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто. Лысак сообщил, что в городе, предварительно, 24 пострадавших, из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

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