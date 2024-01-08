Продолжается ликвидация последствий удара.

Вследствие сегодняшнего ракетного обстрела Украины погибли по меньшей мере три человека, более 30 пострадали. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба.

"8 января. Враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам Украины. По состоянию на сейчас 33 человека пострадали, два человека погибли. Продолжается ликвидация последствий обстрела", - написал он в Telegram.

По информации Кулебы, в результате массированного ракетного удара по Кривому Рогу и Криворожскому району есть разрушение торгового центра, многоэтажек и частных домов.

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"Враг бил по гражданским объектам. К сожалению, есть одна погибшая женщина. Один ранен", - отметил Кулеба, добавив, что осложняет ситуацию непогода, которая бушует в регионе.

Так, в Кривом Роге много обрывов электросетей, есть перебои со светом, не работает электротранспорт. На местах в усиленном режиме работают специалисты.

По словам Кулебы, в городе Новомосковск также продолжается ликвидация последствий.

"Там 24 пострадавших. Пятеро из них - дети. Повреждены частные и многоквартирные дома. Всем людям оказывается необходимая помощь. Работают экстренные службы, власть", - написал представитель ОП.

Враг также попал по Харьковщине. В городе Харьков повреждены гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. Сейчас известно о двух пострадавших.

В городе Змиев из-под завалов спасли двух человек. Спасательные работы еще продолжаются.

В Запорожской области ракеты врага попали в жилые районы Запорожья. На местах работают специалисты.

"По состоянию на сейчас - четыре человека ранены. Им оказывается медицинская помощь", - сообщил Кулеба.

Кроме того, взрывы были на Хмельнитчине. Сейчас на месте прилетов работают экстренные службы.

"К сожалению, есть один погибший", - сообщил Кулеба.

Впоследствии первый заместитель начальника ОВА Тюрин уточнил, что в результате ракетной атаки на Хмельнитчине погибли два человека. Силы ПВО сбили две ракеты в пределах области.

Ракетный обстрел Украины 8 января - детали

Сегодня, 8 января, Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. Утром стало известно, что оккупанты попали боеголовками в жилые кварталы Запорожья – сообщалось, что пострадали два человека - мужчина и женщина.

Также В Хмельницкой области прогремело по меньшей мере 6 взрывов в результате ракетной атаки. Попадания также были зафиксированы в Харькове и области.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. Кроме того, ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской общине Криворожского района. Там в результате "прилета" погибла 62-летняя женщина, разрушен частный дом.

Глава ОВА сообщил, что в Новомосковске после удара россиян возник пожар, взрывной волной опрокинуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто. Лысак сообщил, что в городе, предварительно, 24 пострадавших, из них пятеро - дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

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