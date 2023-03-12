Около 150 тыс. харьковчан остались без крыши над головой из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами.

В Харькове по состоянию на сегодня проживает 1,1 миллиона жителей, что вдвое меньше, чем до полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Сейчас в Харькове проживает ориентировочно 1 миллион 100 тысяч жителей, это вдвое меньше, чем до войны, но люди есть, они работают, они живут в городе... Очень много нужно восстановить, и мы работаем, чтобы восстановить те повреждения, которые нанес российский агрессор. Сейчас где-то 150 тысяч харьковчан без крыши над головой", - рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Также Терехов отметил, что город почти полностью оправился после последнего ракетного удара со стороны военных РФ, который произошел в ночь с 8 на 9 марта.

Видео дня

"Было время, когда в домах харьковчан не было почти двое суток электрической энергии. Сейчас практически таких случаев нет, сейчас город запитан. Есть поставка воды, есть поставка тепла. Для Украины это беспрецедентно, когда в восьмой раз мы перезапустили систему отопления", - сказал мэр.

Ракетный удар по Харькову

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 марта российские оккупанты совершили очередной массированный ракетный удар по Украине. По Харькову было выпущено 11 ракет, в результате чего были повреждены ТЭЦ и трансформаторные подстанции, а сам город остался без отопления и водоснабжения.

12 марта сообщалось, что в Харькове применяются аварийные отключения электрической энергии из-за перегрузки оборудования, которое осталось в работе.

Вас также могут заинтересовать новости: