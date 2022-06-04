Всего было выпущено четыре ракеты.

В ночь на субботу российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковской области.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, ночью 4 июня 2022 года российские военные нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе. В результате повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что по результатам первоочередных следственных действий обнаружены и изъяты обломки снарядов.

Напомним, сегодня утром стало известно, что на Харьковщине оккупанты нанесли удары по Харьковскому району в селе Коротич. Пострадавших нет. В Коротиче есть аэродром.

Как сообщал УНИАН, 3 июня председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что здание Харьковской областной государственной администрации, в которое 1 марта попала ракета оккупантов, восстановлению не подлежит.

Вас также могут заинтересовать новости: