фото REUTERS
На сегодняшний день в результате обстрелов российскими оккупантами в Харькове полностью уничтожено 600 домов.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.
"Харьков держит оборону под бешеным натиском врага. Обстрелы мирного города и пригорода не прекращаются ни днем, ни ночью. Харьковщина каждый день содрогается от мощных взрывов, жилой фонд подвергается тотальным разрушениям", - говорится в сообщении.
фото REUTERS
По данным полиции, на сегодняшний день в городе полностью уничтожены 600 домов, без крыши над головой остались тысячи людей.
фото REUTERS