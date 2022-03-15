Без крыши над головой остались тысячи людей.

На сегодняшний день в результате обстрелов российскими оккупантами в Харькове полностью уничтожено 600 домов.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

"Харьков держит оборону под бешеным натиском врага. Обстрелы мирного города и пригорода не прекращаются ни днем, ни ночью. Харьковщина каждый день содрогается от мощных взрывов, жилой фонд подвергается тотальным разрушениям", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на сегодняшний день в городе полностью уничтожены 600 домов, без крыши над головой остались тысячи людей.

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