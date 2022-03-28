Зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО.

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов, в частности в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Также, по его словам, зафиксировано около 180 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня, в том числе типа "Смерч". Это Запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы.

"Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что возле Балаклеи. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме", - отметил Синегубов.

Как сообщал УНИАН, 27 марта украинские силы обороны возле города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.

По словам мэра города Игоря Терехова, из-за обстрелов российских оккупантов Харьков ежедневно терпит колоссальные убытки. На сегодня более 1100 домов в Харькове просто разрушены.

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