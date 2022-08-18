Здание было построено 90 лет назад по проекту архитектора А. Дмитриева.

В Харькове оккупанты уничтожили построенную 90 лет назад памятник архитектуры в стиле конструктивизма - Дворец культуры "Железнодорожник".

Об этом в Telegram сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"18 августа, утром, в результате ракетных обстрелов россиянами был уничтожен Дворец культуры "Железнодорожник" в Харькове. Это памятник архитектуры в стиле конструктивизма, которое было построено 90 лет назад за проектом архитектора А. Дмитриева", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что до полномасштабной российской агрессии во дворце культуры ежедневно более сотни детей занимались творчеством, танцами, музыкой и пением, там были многочисленные детские кружки.

По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты выпустили по Дворцу культуры в Холодногорском районе Харькова ракету. Произошло возгорание площадью 4200 кв. м. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как сообщал УНИАН, 18 августа под утро российские захватчики нанесли минимум 5 ракетных ударов по Харькову.

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