Советник руководителя ОП считает, что те, кто до сих пор ведут дела с Москвой – являются соучастниками ее преступлений в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным кварталам и гражданским. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто и дальше имеет дела с Москвой, – соучастник этого преступления", - заявил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, в результате вчерашнего обстрела российскими захватчиками трехэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова, по последним данным, под завалами погибли 7 человек, 17 ранены, в том числе 11-летний ребенок.

Кроме того, сегодня около 4:30 враг осуществил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харьковщины. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, произошли пожары. В частности, в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на сейчас два человека погибли, 18-получили ранения, в том числе двое детей.

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