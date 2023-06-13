Сергей Кузан считает, что россияне побоятся ядерной катастрофы.

Российские оккупанты имеют еще много вариантов, чтобы устроить техногенные катастрофы на юге Украины. Подобные действия захватчиков свидетельствует лишь об их слабости.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан напомнил, что украинская разведка уже сообщала о минировании химического завода "Крымский титан" во временно оккупированном Крыму и взрыв на нем приведет к катастрофе

"Это хорошо ложится в логику действий оккупантов: они угрожают на случай физического мероприятия украинских сил на север Крымского полуострова. Это свидетельство их слабости", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

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При этом он указал, что несмотря на большое количество людей, техники и боеприпасов, российская армия оказалась слабее на фоне более мотивированных и профессиональных сил Украины с лучшей западной техникой. В то же время Кузан напомнил, что россияне зарылись в землю, что является преимуществом перед наступательными силами, поэтому на юге украинцев ожидают кровопролитные бои и потери.

По его мнению, Запад уже не пойдет на поводу у российского ядерного шантажа относительно Запорожской АЭС.

"Любой атомный объект является глобальным вопросом, и мир дал понять россиянам, что будут приниматься более жесткие меры. То, что Запорожская АЭС тоже может быть под угрозой техногенной катастрофы, не произвело впечатление на Запад. И россияне действительно боятся устраивать здесь что-то подобное", - подытожил эксперт.

Минирование "Крымского титана" - что известно

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские захватчики готовятся совершить теракт на заводе "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске на севере Крыма.

В частности, из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале, производственные процессы на заводе нарушены до критического уровня.

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