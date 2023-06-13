Российские оккупанты имеют еще много вариантов, чтобы устроить техногенные катастрофы на юге Украины. Подобные действия захватчиков свидетельствует лишь об их слабости.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан напомнил, что украинская разведка уже сообщала о минировании химического завода "Крымский титан" во временно оккупированном Крыму и взрыв на нем приведет к катастрофе
"Это хорошо ложится в логику действий оккупантов: они угрожают на случай физического мероприятия украинских сил на север Крымского полуострова. Это свидетельство их слабости", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.
При этом он указал, что несмотря на большое количество людей, техники и боеприпасов, российская армия оказалась слабее на фоне более мотивированных и профессиональных сил Украины с лучшей западной техникой. В то же время Кузан напомнил, что россияне зарылись в землю, что является преимуществом перед наступательными силами, поэтому на юге украинцев ожидают кровопролитные бои и потери.
По его мнению, Запад уже не пойдет на поводу у российского ядерного шантажа относительно Запорожской АЭС.
"Любой атомный объект является глобальным вопросом, и мир дал понять россиянам, что будут приниматься более жесткие меры. То, что Запорожская АЭС тоже может быть под угрозой техногенной катастрофы, не произвело впечатление на Запад. И россияне действительно боятся устраивать здесь что-то подобное", - подытожил эксперт.
Минирование "Крымского титана" - что известно
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские захватчики готовятся совершить теракт на заводе "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске на севере Крыма.
В частности, из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале, производственные процессы на заводе нарушены до критического уровня.