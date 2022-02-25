Он заметил, что там высадилась бригада, специализирующаяся на захвате аэродромов.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что в Гостомеле было ликвидировано около 200 российских спецназовцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Сейчас дочищают последние очаги вокруг Гостомеля. Потому что там высадились очень подготовленные люди с российской стороны. Это 45-я бригада специального назначения ВДВ, которая специализируется на захвате аэродромов. Очень обученные люди, но этих людей фактически всех уже нет... Около 200 человек", - рассказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом же эфире "Права на власть" Арестович сообщил, что потери российских войск за первые сутки войны составили уже около 400 человек.