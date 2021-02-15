Появилась информация, что взрывное устройство заложили под сиденьем водителя.

В сети появились фото из оккупированной Горловки (Донецкая область), где сегодня утром, 15 февраля, подорвали авто соратника террориста Игоря Безлера "Беса" - "комбата народной милиции ДНР" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар".Читайте такжеОпубликованы фото трех бойцов, погибших накануне на Донбассе

Соответствующие кадры опубликованы в пабликах террористов.

По последней информации местных пропагандистов, состояние боевика врачи оценивают как средней тяжести. Предварительный диагноз: множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра.

Ранее сообщалось, что неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы.

Террорист Сергей Попов: что о нем известно

Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма Попов входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера.

Боевик до войны на Донбассе владел СТО в Горловке.

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Автор: Ольга Робейко