В сети появились фото из оккупированной Горловки (Донецкая область), где сегодня утром, 15 февраля, подорвали авто соратника террориста Игоря Безлера "Беса" - "комбата народной милиции ДНР" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар".Читайте такжеОпубликованы фото трех бойцов, погибших накануне на Донбассе
Соответствующие кадры опубликованы в пабликах террористов.
По последней информации местных пропагандистов, состояние боевика врачи оценивают как средней тяжести. Предварительный диагноз: множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра.
Ранее сообщалось, что неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы.
Террорист Сергей Попов: что о нем известно
Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма Попов входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера.
Боевик до войны на Донбассе владел СТО в Горловке.
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