Там заверили, что боеприпасов должно хватить на несколько месяцев.

У Германии достаточно запасов боеприпасов для самоходных установок (САУ) Gepard, которые ранее были отправлены Украине.

Как заявил министр обороны страны Борис Писториус журналистам в Брюсселе, запасов боеприпасов для САУ Gepard немецкого производства "должно хватить до лета", пишет The Guardian.

Его заявление прозвучало через день после того, как стало известно, что власти страны подписали контракт с компанией Rheinmetall на возобновление выпуска боеприпасов для установок Gepard.

Видео дня

Германия уже несколько месяцев пытается пополнить боеприпасы для этих установок, которые Бундесвер снял с вооружения еще в 2010 году.

Проблема с боеприпасами для САУ Gepard

Немецкая САУ Gepard представляет собой зенитно-пушечный комплекс, стреляющий 35-мм снарядами. Первые САУ были переданы Украине в июле 2022 года.

Зенитка Gepard оказалась достаточно эффективной в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, ракетами и другими воздушными целями.

Однако проблемой стали поставки боеприпасов для этого оружия. Основной производитель боеприпасов к Gepard - Швейцария. Она не только не продает Украине свое оружие, но и запрещает реэкспорт из других стран. В том числе из Германии. Из-за этого в конце прошлого года в Бундестаге заявили, что хотят пересмотреть цепи поставок оружия из-за позиции Швейцарии по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: