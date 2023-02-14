Ранее Швейцария запретила поставлять Украине свои боеприпасы к этой системе ПВО.

Германия решила возобновить производство боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые ранее были переданы Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters.

По его словам, уже заключен правительственный контракт с оружейной корпорацией Rheinmetall.

"Мы быстро приступим к собственному производству боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО", – сказал Писториус.

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Также глава немецкого Министерства обороны сообщил, что Украина получит еще два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T. При этом он не уточнил сроки поставок.

Проблема с боеприпасами для установки Gepard

Немецкая самоходная зенитная установка Gepard представляет собой зенитно-пушечный комплекс, стреляющий 35-мм снарядами. Первые такие машины были переданы Украине в июле 2022 года.

Зенитки Gepard оказались достаточно эффективными в борьбе с иранскими дронами, которые применяет Россия, ракетами и другими воздушными целями.

Однако проблемой оказались поставки боеприпасов для этого оружия. Основной производитель боеприпасов к "Гепардам" – Швейцария. Она не только не продает Украине свое оружие, но и запрещает реэкспорт из других стран. В том числе из Германии.

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